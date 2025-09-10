Lua hoje (10/09): qual é a fase lunar desta quarta? Veja calendário

Lua hoje (10/09): qual é a fase lunar desta quarta? Veja calendárioCalendário lunar de hoje, dia 10 de setembro de 2025 (10/09/25): saiba em qual fase está a Lua, até quando vai esse ciclo e datas dos próximos
A semana segue com a Lua Cheia iluminando o céu nesta quarta-feira, 10 de setembro. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atual etapa lunar termina no dia 14 de setembro, quando terá início a Lua Minguante, às 7h32min.
Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua
Hoje, 10 de setembro de 2025, marca o terceiro dia de Lua Cheia do mês, cujo ciclo termina em 14/09/2025.
A Lua Cheia sempre ocorre em um aspecto de oposição entre Sol e Lua. Para os amantes de astrologia, isso significa que, quando o Sol está em um determinado signo, a Lua está no signo oposto complementar a ele.
Segundo crenças, as energias durante a Lua Cheia não são propícias para mudanças radicais, mas sim para seguir os planos já em andamento.
Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.
O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:
- Lua Minguante: 14/09 às 7h32min
- Lua Nova: 21/09 às 16h54min
- Lua Crescente: 29/09 às 20h53min
- Lua Cheia: 07/10 às 00h47min
Como funcionam as fases da Lua?
As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas:
- Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.
- Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.
- Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.
- Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos.
Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.
Por que a Lua interfere nas marés?
A força gravitacional da Lua exerce influência direta sobre os oceanos, provocando o movimento das marés. Isso se torna mais evidente durante as fases Cheia e Nova, quando Sol, Terra e Lua se alinham.
Além dos fenômenos físicos, o astro sempre despertou o imaginário coletivo. A Lua guia calendários agrícolas, rituais religiosos e tradições populares.
Em muitas culturas, cortar o cabelo na Lua Crescente promete crescimento; iniciar projetos na Lua Nova traz sorte; e descansar na Lua Minguante ajuda a renovar as forças.