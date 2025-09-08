Como devolver o brilho das torneiras com truque simples

Truque simples para devolver o brilho das torneiras manchadasVinagre pode remover manchas, ferrugem e calcário das torneiras. Veja como fazer e dicas para cuidados com as torneiras
Quem nunca se deparou com uma torneira sem brilho, marcada por manchas esbranquiçadas ou até por pontos de ferrugem?
Cozinhas e banheiros, devido à umidade e ao contato frequente com água e sabão, estão entre os locais onde o problema aparece com mais facilidade.
Além de comprometer a estética do ambiente, o acúmulo de resíduos pode acelerar o desgaste do metal. A boa notícia é que não é preciso gastar muito para recuperar o aspecto original da peça.
A seguir, O POVO apresenta um ingrediente simples que ajuda a remover manchas e devolver o brilho, de forma prática e sem agredir o acabamento.
Por que as torneiras perdem o brilho?
O desgaste das torneiras acontece por diferentes fatores. A água rica em minerais deixa marcas de calcário que opacam o metal. Já os resíduos de sabão e detergente criam uma película esbranquiçada difícil de remover.
Em ambientes muito úmidos, pode surgir ferrugem superficial. Além disso, a falta de manutenção favorece o acúmulo, tornando a limpeza cada vez mais trabalhosa.
Como limpar torneiras com vinagre
O vinagre branco é um aliado poderoso da limpeza doméstica. Para utilizá-lo, basta aplicar o líquido em um pano ou algodão e deixar em contato com a superfície manchada por cerca de 15 minutos.
Em seguida, esfregue suavemente com movimentos circulares, enxágue em água corrente e seque bem. O processo dissolve o calcário, elimina a ferrugem superficial e devolve o brilho da peça.
Dicas para manter o brilho por mais tempo
Além da limpeza semanal com vinagre, alguns cuidados simples prolongam o resultado. Secar a torneira após o uso evita novas marcas de água.
Evite também produtos abrasivos, como palha de aço, e químicos fortes, que podem riscar ou corroer a superfície. A manutenção regular é a chave para conservar o aspecto novo.
Quando a limpeza é indispensável
Alguns sinais indicam que a torneira precisa de atenção imediata: manchas persistentes de água, pontos de ferrugem, perda de brilho ou até mau funcionamento causado pelo acúmulo de resíduos.
Situações como reformas ou mudanças de casa também exigem uma limpeza inicial para eliminar poeira e sujeira acumulada.