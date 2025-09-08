Como devolver o brilho das torneiras com truque simples

O vinagre branco é um dos métodos mais eficazes para remoção de manchas de água e devolver o brilho do metal. / Crédito: Reprodução/Freepik

Quem nunca se deparou com uma torneira sem brilho, marcada por manchas esbranquiçadas ou até por pontos de ferrugem? Cozinhas e banheiros, devido à umidade e ao contato frequente com água e sabão, estão entre os locais onde o problema aparece com mais facilidade.

Em ambientes muito úmidos, pode surgir ferrugem superficial. Além disso, a falta de manutenção favorece o acúmulo, tornando a limpeza cada vez mais trabalhosa. Como limpar torneiras com vinagre

O vinagre branco é um aliado poderoso da limpeza doméstica. Para utilizá-lo, basta aplicar o líquido em um pano ou algodão e deixar em contato com a superfície manchada por cerca de 15 minutos. Em seguida, esfregue suavemente com movimentos circulares, enxágue em água corrente e seque bem. O processo dissolve o calcário, elimina a ferrugem superficial e devolve o brilho da peça.

Dicas para manter o brilho por mais tempo Alguns produtos podem comprometer o acabamento e devem ser evitados, como palhas de aço e esponjas abrasivas, que riscam o metal. Crédito: Reprodução/Freepik Além da limpeza semanal com vinagre, alguns cuidados simples prolongam o resultado. Secar a torneira após o uso evita novas marcas de água.