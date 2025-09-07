Eclipse lunar no domingo (7/9): veja que horário e como assistir

Neste domingo, dia 7 de setembro de 2025, vai acontecer o eclipse lunar total mais longo do ano. Veja como assistir à "Lua de Sangue" no céu / Crédito: Freepik

O eclipse lunar total mais longo de 2025 acontece neste domingo, 7. Em alguns lugares do mundo, a Lua poderá ser vista com a coloração avermelhada, chamada de "Lua de Sangue". A seguir, veja detalhes sobre o eclipse e descubra como assistir ao fenômeno:

Quando o eclipse lunar total ocorre? O eclipse lunar total está previsto para domingo, 7 de setembro, a partir das 12h30min (no horário de Brasília). O fenômeno, que coincide com o Dia da Independência, terá diferentes fases ao longo da tarde. Confira a seguir o momento em que acontecerão todas as etapas do fenômeno, no horário de Brasília: Cronograma do eclipse Início da fase penumbral: 12h28min

Início da fase parcial: 13h27min

Início da fase total: 14h31min

Auge da fase total: das 15h12min às 15h53min

Fim da fase parcial: 16h57min

Fim da penumbra: 17h55min O que é um eclipse lunar? O eclipse lunar ocorre quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua; assim, o satélite natural fica "dentro" da sombra do planeta. Durante a totalidade, a Lua assume uma tonalidade avermelhada devido à dispersão da luz solar na atmosfera terrestre.

Essa sombra é dividida em duas partes: Umbra: região que não recebe luz solar direta, ficando totalmente escura. Penumbra: ainda recebe alguma iluminação do Sol, mas de forma parcial.