Eclipse lunar no domingo (7/9): veja que horário e como assistir

Eclipse lunar no domingo (07/09): veja que horas será e como assistirO eclipse lunar total, conhecido como Lua de Sangue, ocorre neste domingo, 7 de setembro. Confira como assistir ao fenômeno
O eclipse lunar total mais longo de 2025 acontece neste domingo, 7. Em alguns lugares do mundo, a Lua poderá ser vista com a coloração avermelhada, chamada de "Lua de Sangue".
A seguir, veja detalhes sobre o eclipse e descubra como assistir ao fenômeno:
Quando o eclipse lunar total ocorre?
O eclipse lunar total está previsto para domingo, 7 de setembro, a partir das 12h30min (no horário de Brasília). O fenômeno, que coincide com o Dia da Independência, terá diferentes fases ao longo da tarde.
Confira a seguir o momento em que acontecerão todas as etapas do fenômeno, no horário de Brasília:
Cronograma do eclipse
- Início da fase penumbral: 12h28min
- Início da fase parcial: 13h27min
- Início da fase total: 14h31min
- Auge da fase total: das 15h12min às 15h53min
- Fim da fase parcial: 16h57min
- Fim da penumbra: 17h55min
O que é um eclipse lunar?
O eclipse lunar ocorre quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua; assim, o satélite natural fica "dentro" da sombra do planeta.
Durante a totalidade, a Lua assume uma tonalidade avermelhada devido à dispersão da luz solar na atmosfera terrestre.
Essa sombra é dividida em duas partes:
Umbra: região que não recebe luz solar direta, ficando totalmente escura.
Penumbra: ainda recebe alguma iluminação do Sol, mas de forma parcial.
O eclipse lunar total só acontece quando a Lua está em sua fase Cheia. Quanto mais alinhados estiverem Sol, Terra e Lua, maior será a duração do eclipse total.
“Quando a Lua entra apenas na penumbra, temos o eclipse penumbral; quando entra na umbra, ocorre o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, acontece o eclipse total”, explicou Josina Nascimento, gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (Dicop) do Observatório Nacional.
Como assistir ao eclipse lunar?
Diferente do eclipse de março, o Brasil não poderá observar todas as fases do segundo eclipse lunar do ano. No País, parte do final da fase penumbral poderá ser vista na região Sudeste e Nordeste.
O Observatório Nacional do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) explica que não é fácil captar o fenômeno, pois a fase penumbral não é vista a olho nu.
A boa notícia é que o Observatório Nacional vai transmitir em seu canal de YouTube imagens do eclipse. A transmissão começa às 12h e o fenômeno inicia 12h28.
Eclipse Lunar transmitido pelo Observatório Nacional
- Data: 7 de setembro de 2025
- Horário: das 12h28 às 17h55
- Transmissão: ao vivo no YouTube do Observatório Nacional