Eclipse lunar no domingo (7/9): veja que horário e como assistir

O eclipse lunar total, conhecido como Lua de Sangue, ocorre neste domingo, 7 de setembro. Confira como assistir ao fenômeno
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
O eclipse lunar total mais longo de 2025 acontece neste domingo, 7. Em alguns lugares do mundo, a Lua poderá ser vista com a coloração avermelhada, chamada de "Lua de Sangue".

A seguir, veja detalhes sobre o eclipse e descubra como assistir ao fenômeno:

Quando o eclipse lunar total ocorre? 

O eclipse lunar total está previsto para domingo, 7 de setembro, a partir das 12h30min (no horário de Brasília). O fenômeno, que coincide com o Dia da Independência, terá diferentes fases ao longo da tarde.

Confira a seguir o momento em que acontecerão todas as etapas do fenômeno, no horário de Brasília:

Cronograma do eclipse

  • Início da fase penumbral: 12h28min
  • Início da fase parcial: 13h27min
  • Início da fase total: 14h31min
  • Auge da fase total: das 15h12min às 15h53min
  • Fim da fase parcial: 16h57min
  • Fim da penumbra: 17h55min

O que é um eclipse lunar?

O eclipse lunar ocorre quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua; assim, o satélite natural fica "dentro" da sombra do planeta.

Durante a totalidade, a Lua assume uma tonalidade avermelhada devido à dispersão da luz solar na atmosfera terrestre.

Essa sombra é dividida em duas partes:

Umbra: região que não recebe luz solar direta, ficando totalmente escura.

Penumbra: ainda recebe alguma iluminação do Sol, mas de forma parcial.

O eclipse lunar total só acontece quando a Lua está em sua fase Cheia. Quanto mais alinhados estiverem Sol, Terra e Lua, maior será a duração do eclipse total.

“Quando a Lua entra apenas na penumbra, temos o eclipse penumbral; quando entra na umbra, ocorre o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, acontece o eclipse total”, explicou Josina Nascimento, gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (Dicop) do Observatório Nacional.

Como assistir ao eclipse lunar?

Diferente do eclipse de março, o Brasil não poderá observar todas as fases do segundo eclipse lunar do ano. No País, parte do final da fase penumbral poderá ser vista na região Sudeste e Nordeste.

O Observatório Nacional do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) explica que não é fácil captar o fenômeno, pois a fase penumbral não é vista a olho nu.

A boa notícia é que o Observatório Nacional vai transmitir em seu canal de YouTube imagens do eclipse. A transmissão começa às 12h e o fenômeno inicia 12h28. 

Eclipse Lunar transmitido pelo Observatório Nacional  

