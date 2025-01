Primeiro eclipse de 2025 no Brasil: quando será e como assistir

O fenômeno será visível em várias partes do mundo, incluindo Pacífico, Américas, Europa Ocidental e África Ocidental, conforme informações da Nasa. Na América Latina, o eclipse deve oferecer um espetáculo notável.

O primeiro grande evento astronômico de 2025 será um eclipse lunar total, previsto para ocorrer na madrugada do dia 14 de março.

Segundo o “Farmers’ Almanac”, a fase total do eclipse começará às 3h25min no horário de Brasília. Durante esse período, a Terra estará alinhada entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra no satélite natural.

O fenômeno terá duração de aproximadamente 1 hora e 5 minutos, tempo suficiente para observar mudanças na iluminação e na coloração da Lua.

Horários do eclipse lunar no Brasil

De acordo com o Centro de Astronomia da Universidade de Antofagasta, os principais momentos do eclipse lunar total poderão ser vistos no Brasil entre a noite de 13 e a madrugada de 14 de março.