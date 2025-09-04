Quem é o gato vira-lata mais bonito do Brasil? Concurso decidirá

A edição do Gato SRD Mais Bonito do Brasil deste ano tem destaque para gatos pretos / Crédito: Reprodução/Freepik

A quarta edição do concurso “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025” acontecerá entre os dias 20 e 27 de outubro. Os tutores que desejarem inscrever seus gatos Sem Raça Definida (SRD) têm como prazo até o dia 12 do mês do evento. O concurso foi organizado pela marca Woolie, que confecciona objetos, como arranhadores e brinquedos funcionais para felinos.

O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025: como funcionará? As inscrições funcionam pelo Instagram da Woolie (@woolie.pet). Fotos do gato participante, de preferência sozinho, em evidência e com boa iluminação, deverão ser postadas na conta do tutor. Marcar o usuário da organização e manter a conta aberta são os principais requisitos para confirmar a inscrição. O concurso terá 16 finalistas, definidos pela conta da marca organizadora por votações e enquetes. Antes disso, 32 gatos serão selecionados por classes de coloração:

Classe A: Gato Monocor , que possui até 90% da pelagem de uma cor (inscrições da Classe A já foram encerradas);

, que possui até 90% da pelagem de uma cor (inscrições da Classe A já foram encerradas); Classe B: Gato Bicolor , que possui duas cores predominantes e visíveis;

, que possui duas cores predominantes e visíveis; Classe C: Gato Tricolor ou Escaminha , que possui três ou mais cores;

, que possui três ou mais cores; Classe D: Padrões Especiais, que possui pelagem diferenciada com listras ou mesclagem. Do total de selecionados, apenas quatro de cada classe serão finalistas. Confira o cronograma do concurso: Inscrição : Classes A (25 a 31/8); B (8 a 14/9); C (22 a 28/9); D (6 a 12/10);

: Classes A (25 a 31/8); B (8 a 14/9); C (22 a 28/9); D (6 a 12/10); Duração do concurso : 20 a 27 de outubro;

: 20 a 27 de outubro; Divulgação do resultado: 28 de outubro. O Gato SRD Mais Bonito do Brasil: resultado da última edição Na edição anterior, em 2024, mais de 8 mil gatos foram inscritos e receberam mais de 500 mil votos no total. O vencedor foi um frajola de dois anos, o Pipo. O gato, que ficou paraplégico por uma lesão, foi resgatado de um contêiner de lixo em uma área periférica de Sorocaba, em São Paulo, pela sua tutora, afirma o blog da Woolie.