Quem é o gato vira-lata mais bonito do Brasil? Concurso decidirá

Concurso vai eleger o gato vira-lata mais bonito do Brasil

O concurso de gato vira-lata mais bonito do Brasil tem prazo aberto para inscrições até outubro deste ano; saiba como inscrever seu gato SRD
A quarta edição do concurso “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025” acontecerá entre os dias 20 e 27 de outubro. Os tutores que desejarem inscrever seus gatos Sem Raça Definida (SRD) têm como prazo até o dia 12 do mês do evento.

O concurso foi organizado pela marca Woolie, que confecciona objetos, como arranhadores e brinquedos funcionais para felinos.

Cada edição busca celebrar e valorizar os gatos pela sua beleza e história. O destaque de 2025 será dado aos gatos pretos, representado pelo último dia da edição, que será no Dia do Gato Preto.

A data serve para o combate de preconceitos originados, principalmente, por superstições históricas, como a que diz que felinos dessa pelagem dão azar.

“Queremos mostrar que a beleza e o valor de um gato vão muito além da cor de sua pelagem”, informa Daniel Mostacada, fundador e CEO da Woolie, em nota à CNN sobre o evento.

O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025: como funcionará?

As inscrições funcionam pelo Instagram da Woolie (@woolie.pet). Fotos do gato participante, de preferência sozinho, em evidência e com boa iluminação, deverão ser postadas na conta do tutor.

Marcar o usuário da organização e manter a conta aberta são os principais requisitos para confirmar a inscrição.

O concurso terá 16 finalistas, definidos pela conta da marca organizadora por votações e enquetes. Antes disso, 32 gatos serão selecionados por classes de coloração:

  • Classe A: Gato Monocor, que possui até 90% da pelagem de uma cor (inscrições da Classe A já foram encerradas);
  • Classe B: Gato Bicolor, que possui duas cores predominantes e visíveis;
  • Classe C: Gato Tricolor ou Escaminha, que possui três ou mais cores;
  • Classe D: Padrões Especiais, que possui pelagem diferenciada com listras ou mesclagem.

Do total de selecionados, apenas quatro de cada classe serão finalistas.

Confira o cronograma do concurso:

  • Inscrição: Classes A (25 a 31/8); B (8 a 14/9); C (22 a 28/9); D (6 a 12/10);
  • Duração do concurso: 20 a 27 de outubro;
  • Divulgação do resultado: 28 de outubro.

O Gato SRD Mais Bonito do Brasil: resultado da última edição

Na edição anterior, em 2024, mais de 8 mil gatos foram inscritos e receberam mais de 500 mil votos no total.

O vencedor foi um frajola de dois anos, o Pipo. O gato, que ficou paraplégico por uma lesão, foi resgatado de um contêiner de lixo em uma área periférica de Sorocaba, em São Paulo, pela sua tutora, afirma o blog da Woolie.

Pipo também é representação de superação: aprendeu a andar de skate, mesmo com a sua condição física. Além disso, sua vitória dá uma maior visibilidade aos gatos que possam ter alguma limitação, representando a intenção do concurso em também celebrá-los.

