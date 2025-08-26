Dia Mundial do Cachorro: as 4 raças mais inteligentes

No Dia Mundial do Cachorro, conheça as 4 raças mais inteligentesA origem da raça dos cães indica de onde vieram suas características físicas e desenvolvimento cognitivo; veja exemplos
O “melhor amigo do homem” tem a sua própria data de comemoração: 26 de agosto. O dia não serve apenas para celebrar a vida dos cachorros, mas para conscientizar sobre a manutenção do seu bem-estar e combater maus-tratos e abandonos.
Definidas ou não, as raças caninas contam histórias da sua localidade de origem e da sua evolução com o tempo. Assim como os seres humanos, eles também têm suas próprias características físicas, que os diferenciam uns dos outros, e histórias, que contam sobre a origem de seus instintos, por exemplo.
Uma das características mais marcantes de cada um é a sua inteligência, seja para atender comandos ou desenvolver novos rápidos; saiba, a seguir, quais são as raças mais inteligentes do mundo.
Dia Mundial do Cachorro: confira as raças mais inteligentes
Border Collie
Considerada a raça mais inteligente do mundo, o cão Border Collie é um antigo pastor de ovelhas na região fronteira da Grã- Bretanha. Sua função era conduzir os rebanhos ovinos com agilidade, silêncio e instinto protetor.
Relacionados à sua origem, a rapidez e a proteção com os seus tutores continuam presentes na raça. Por isso, precisa gastar energia com atividades ao ar livre, por exemplo, além de investir em suas capacidades cognitivas por meio de truques e adestramento do cão.
Poodle
Independente do tamanho, standard, médio, miniatura ou toy, os cães da raça Poodle são muito inteligentes. A raça já esteve presente em guerras como mensageiros, por exemplo. Também esteve em circos, onde protagonizou em palcos europeus no século XIX.
É um cão também conhecido pela sua obediência. Entretanto, pela sua habilidade em aprender com facilidade, precisa ser educado desde filhote, porque também podem desenvolver hábitos ruins rapidamente.
Pastor Alemão
Assim como o Border Collie, o Pastor Alemão foi criado para o pastoreio. A sua força óssea e agilidade permitem a sua versatilidade na capacidade de exercer tarefas, sendo conhecido por essas características desde a sua criação na Alemanha.
Não só em filmes e séries, mas, na vida real, a raça é ideal para exercer o cargo de resgate, como cão policial. A lealdade e proteção também são suas marcas registradas.
Exercícios físicos e mentais feitos de forma positiva pelo tutor, como truques, são essenciais para evitar que se tornem destrutivos pela sua energia, que precisa ser gastada.
Golden Retriever
O carismático Golden Retriever é um cão conhecido pela sua inteligência e companheirismo.
Assim como o Pastor Alemão, também é um cão de serviço, como um cão-guia para deficientes visuais e de terapia, como um apoio emocional para quem lida com distúrbios mentais.
A sua inteligência é voltada, principalmente, ao emocional, dadas funções que pode exercer ao prestar serviço. A raça possui a capacidade de entender o que o humano sente e apoiá-lo da forma correta, a partir de treinamento ou criação.
Dia Mundial do Cachorro: como surgiu a data
A comemoração começou por iniciativa de Colleen Paige, ativista de bem-estar animal, em 2004, nos Estados Unidos. O propósito era ampliar a conscientização da situação de cães abandonados e maltratados, assim como o incentivo da adoção.
A proposta ganhou repercussão internacional como o “Dia Mundial do Cachorro”, sendo também uma forma de celebrar a vida do melhor amigo do homem.
Entretanto, a conscientização da proteção animal ganhou impulso antes da data comemorativa. A discussão data de 1978, quando a Unesco publicou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, defendendo os direitos dos animais.