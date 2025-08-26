Dia Mundial do Cachorro: as 4 raças mais inteligentes

Pastor Alemão é uma das raças caninas mais inteligentes do mundo / Crédito: Reprodução/Marian Florinel Condruz

O “melhor amigo do homem” tem a sua própria data de comemoração: 26 de agosto. O dia não serve apenas para celebrar a vida dos cachorros, mas para conscientizar sobre a manutenção do seu bem-estar e combater maus-tratos e abandonos. Definidas ou não, as raças caninas contam histórias da sua localidade de origem e da sua evolução com o tempo. Assim como os seres humanos, eles também têm suas próprias características físicas, que os diferenciam uns dos outros, e histórias, que contam sobre a origem de seus instintos, por exemplo.

Poodle Independente do tamanho, standard, médio, miniatura ou toy, os cães da raça Poodle são muito inteligentes. A raça já esteve presente em guerras como mensageiros, por exemplo. Também esteve em circos, onde protagonizou em palcos europeus no século XIX. É um cão também conhecido pela sua obediência. Entretanto, pela sua habilidade em aprender com facilidade, precisa ser educado desde filhote, porque também podem desenvolver hábitos ruins rapidamente. Pastor Alemão Assim como o Border Collie, o Pastor Alemão foi criado para o pastoreio. A sua força óssea e agilidade permitem a sua versatilidade na capacidade de exercer tarefas, sendo conhecido por essas características desde a sua criação na Alemanha.

Não só em filmes e séries, mas, na vida real, a raça é ideal para exercer o cargo de resgate, como cão policial. A lealdade e proteção também são suas marcas registradas. Exercícios físicos e mentais feitos de forma positiva pelo tutor, como truques, são essenciais para evitar que se tornem destrutivos pela sua energia, que precisa ser gastada. Golden Retriever O carismático Golden Retriever é um cão conhecido pela sua inteligência e companheirismo.

Assim como o Pastor Alemão, também é um cão de serviço, como um cão-guia para deficientes visuais e de terapia, como um apoio emocional para quem lida com distúrbios mentais. A sua inteligência é voltada, principalmente, ao emocional, dadas funções que pode exercer ao prestar serviço. A raça possui a capacidade de entender o que o humano sente e apoiá-lo da forma correta, a partir de treinamento ou criação. Dia Mundial do Cachorro: como surgiu a data A comemoração começou por iniciativa de Colleen Paige, ativista de bem-estar animal, em 2004, nos Estados Unidos. O propósito era ampliar a conscientização da situação de cães abandonados e maltratados, assim como o incentivo da adoção.