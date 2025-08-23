Lua hoje (23/08): qual a fase deste sábado? Veja calendário

Veja em qual fase da lua estamos neste sábado, dia 23 de agosto de 2025, e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Aleksandar Pasaric

A semana finaliza com a Lua Nova chegando ao céu neste sábado, 23 de agosto. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atual etapa lunar termina no dia 31 de agosto, quando terá início a Lua Crescente, às 3h25min

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 23 de agosto de 2025, marca o primeiro dia de Lua Nova do mês, a qual termina em 31 de agosto. No início de mais um ciclo, a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível aos olhos. Esta fase é símbolo de novos recomeços e ideal para organizar planos. Em algumas crenças, a Lua Nova é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Crescente: 31/08 às 3h25min

Lua Cheia: 07/09 às 15h8min

Lua Minguante: 14/09 às 7h32min

Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: