Lua hoje (22/08): qual a fase lunar desta sexta? Veja calendário

Veja em qual fase da lua estamos nesta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025, e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Piccinng

A semana vai chegando ao fim com a Lua Minguante presente no céu nesta sexta-feira, 22 de agosto. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atual etapa lunar termina no dia 23 de agosto, quando terá início a Lua Nova, às 3h06min.

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 22 de agosto de 2025, marca o sétimo dia de Lua Minguante do mês, a qual termina amanhã. A Lua está na fase final do seu ciclo completo, fazendo a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Em algumas culturas, acredita-se que o comportamento humano espelha as fases do satélite terrestre, de forma que a fase Minguante é um convite à introspecção e à preparação para o futuro. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Nova: 23/08 às 3h06min

Lua Crescente: 31/08 às 3h25min

Lua Cheia: 07/09 às 15h8min

Lua Minguante: 14/09 às 7h32min Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: