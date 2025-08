Bebê nascido em 2025 é o mais velho do mundo; entenda

No último sábado, 26, o casal estadunidense Lindsey e Tim Pierce deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, Thaddeus Daniel Pierce. Mesmo parecendo um evento usual, a história do garoto tem detalhes que parecem ficção científica.

Thaddeus foi gerado após seus pais adotarem um embrião por meio de uma agência especializada. Mesmo nascendo este ano, ele se tornou o bebê mais velho do mundo, e até tem uma irmã de 30 anos de idade. Entenda como.