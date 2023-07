Ovodoação: veja quando é indicada essa técnica de reprodução assistida

Gerar um bebê está entre um dos sonhos de algumas mulheres, no entanto, essa possibilidade pode não ser tão simples, considerando o fator idade, produção de hormônios e menopausa. Nestes casos, os tratamentos alternativos podem ser uma opção, pois a reprodução assistida evoluiu muito, possibilitando a oportunidade de maternar de diversas formas, sendo uma delas por meio da ovodoação.

A técnica, também conhecida como ‘doação de óvulos’, voltou aos holofotes ao ser utilizada pela atriz Viviane Araújo, mas tem gerado dúvidas entre o público que ainda pouco conhece o assunto. Pensando nisso, o mestre em medicina reprodutiva Dr. Matheus Roque, da Mater Prime em São Paulo, esclarece como funciona o procedimento e como ele pode ser um suporte para as mulheres que desejam ser mães. Veja!

O que é a ovodoação?

De acordo com o Dr. Matheus Roque, a ovodoação é um procedimento no qual a fertilização não é realizada com os óvulos da própria paciente, mas com a utilização de óvulos doados anonimamente ou por uma parente de até 4º grau.

“A ovodoação muitas vezes não é o plano inicial da maioria das mulheres nem a fertilização in vitro. […] Porém, em 15-20% dos casais, a gestação não virá de maneira natural após 1 ano de tentativas e este casal será diagnosticado com infertilidade. Diagnóstico este muitas vezes frustrante por não conseguir realizar o seu desejo da gestação de forma natural. Parte destas pacientes precisarão recorrer às técnicas de Reprodução Assistida, entre elas, a ovodoação”, afirma o médico.

Situações em que o tratamento é indicado

Segundo o especialista, a indicação do tratamento de fertilização in vitro com a utilização dos óvulos doados pode ser utilizada em duas situações: a primeira é quando a paciente tem uma baixa reserva ovariana ou já entrou na menopausa, não tendo quantidade de óvulos suficientes para a realização do tratamento; a segunda é relacionada à idade reprodutiva avançada, que piora a qualidade dos óvulos e diminui as chances de ter o bebê utilizando os próprios óvulos.

“O fato de uma mulher não menstruar mais não quer dizer que ela não possa gerar um bebê. O útero dela funciona normalmente e, com medicações, a gente consegue preparar o útero dela para uma gravidez. A menopausa significa que o estoque de óvulos dessa mulher chegou a um certo limite, de maneira que dificilmente seria possível fazer uma estimulação ovariana”, explica o Dr. Matheus Roque.