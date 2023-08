3 orações para o Dia da Assunção de Nossa Senhora

Ó, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos aqueles que creem em Jesus, Tu, que nasceste do leito de um rio, que foste, desde então, a esperança de dias melhores, faz com que nossa vida renasça na luz. Mãe gloriosa e seiva dos homens, creio no teu amor, na tua compreensão e na Tua ajuda. Consola-me!

Veja quantos momentos de angústia, de tristeza e de dor eu já tive. Em meus pensamentos, por teu auxílio, eu clamo, o momento é de oração e de renúncia! Por isso, peço que me ajudes nos estudos e me guies no convívio familiar. Olha por todos os meus amigos e quebre a mágoa que existe em tantos corações desesperados. Ajuda o mundo a viver a paz. Assim seja! Amém.

2. Oração pedindo proteção

Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante os dias de tua vida aceitastes com toda a humildade a vontade do Pai, e o Maligno nunca foi capaz de envolver-lhe com suas confusões. Junto a Teu Filho, intercedestes por nossas dificuldades e, com toda paciência, nos destes exemplos de como desenrolar as linhas de nossa vida. E, ao se dar para sempre como nossa Mãe, pões em ordem e fazes mais claros os laços que nos unem ao Senhor.

Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Tu que, com o coração materno desatas os nós que entorpecem nossa vida, te pedimos que recebas em tuas mãos (fale o nome da pessoa) e que o(a) livre das amarras e confusões com que castiga aquele que é nosso inimigo. Por tua graça, por tua intercessão, com teu exemplo, livra-nos de todo o mal, Senhora Nossa, e desata os nós que impedem de nos unirmos a Deus para que, livres de toda confusão e erros, o louvemos em todas as coisas, coloquemos Nele nossos corações e possamos servi-Lo sempre por meio dos nossos irmãos. Amém!