Gato de cientista ajuda na descoberta de novo vírus pela 2ª vez

O estudo faz parte do trabalho contínuo do profissional para compreender a transmissão do vírus da varíola do veado-mula. “O ponto principal é que precisamos prestar atenção aos orthoreovirus e saber como detectá-los rapidamente”, disse Lednicky.

Em outubro de 2024, o gato Pepper também havia ajudado na descoberta de outro vírus, quando depositou no carpete do dono um rato morto. Ao estudá-lo, o professor e sua equipe perceberam que o roedor abrigava um ‘jeilongvirus’, anteriormente encontrado na África, Ásia, Europa e América do Sul.

Gato ‘ajuda’ na descoberta de novo vírus: entenda estudo



As sequências completas de codificação genômica para o vírus identificado no musaranho, que os estudiosos da Universidade da Flórida chamaram de “Gainesville shrew mammalian Orthoreovirus type 3 strain UF-1”, foram publicadas no periódico Microbiology Resource Announcements.