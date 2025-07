Hoje, 18 de julho, é feriado? Veja onde data é celebrada e quem folga

Marcado por festividades e lazer, julho não tem feriados nacionais, mas há datas locais. Hoje, dia 18, é feriado? Veja resposta e próximos feriados do ano

Nesta sexta-feira, 18 de julho de 2025 (18/07/2025), é feriado em um município do Ceará . Entenda a seguir.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O que é o feriado de 18 de julho?

Hoje, 18 de julho, o município de Mauriti, a cerca de 513,04 quilômetros (km) de distância de Fortaleza, celebra o Santuário da Mãe Rainha, conhecido como Dia do Romeiro.

O Dia do Romeiro é comemorado no Sítio Gravatazinho, no distrito de São Miguel. O feriado permite reconhecer e homenagear os romeiros e devotos que visitam o santuário.

A data foi instituída como feriado municipal por lei municipal de 2013 e incluída no calendário de comemorações religiosas oficiais do município, conforme a Câmara Municipal de Mauriti.

Durante o feriado, funcionam na cidade apenas os serviços essenciais, como atendimento hospitalar de urgência e emergência; coleta de lixo e limpeza urbana; e vigilância patrimonial.