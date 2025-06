Fumar em praias e parques agora é proibido na França

Veto ao cigarro em espaços públicos visa proteger crianças ao evitar que inalem a fumaça passivamente. Quem desrespeitar a regra pode ser multado em até 700 euros.Entraram em vigor neste domingo (29/06) na França as novas regras que proíbem fumar em praias, parques, paradas de ônibus e num raio de dez metros de bibliotecas, piscinas e escolas. A medida visa proteger crianças dos riscos de inalar a fumaça tóxica passivamente – algo que mata entre 3 mil e 5 mil pessoas por ano no país, segundo estatísticas oficiais. A proibição não afetará áreas externas de bares e restaurantes. Cigarros eletrônicos também não foram atingidos pelas novas regras. Infratores estão sujeitos a multa entre 135 e 700 euros, mas haverá um período inicial de tolerância. "O tabaco precisa desaparecer de locais onde há crianças. Um parque, uma praia, uma escola – esses são lugares para brincar, aprender e respirar, não para fumar", argumentou a ministra da Saúde e Família, Catherin Vautrin. Segundo Vautrin, as regras são mais um passo rumo a uma "geração livre de tabaco", meta da França para 2032. As regras são apoiadas pelos franceses: uma sondagem recente aponta que 62% da população apoia a proibição do fumo em espaços públicos. Taxa de fumantes é alta na França, mas está em queda Mais de 30% dos adultos franceses ainda fuma cigarro, o que faz do país um dos mais amigáveis da Europa e do mundo para tabagistas, apesar de o fumo dentro de restaurantes, bares e edifícios públicos já ser proibido há mais de uma década. Especialmente preocupante para as autoridades de saúde é o fato de que 15% dos jovens de 17 anos já fumam. Mas segundo a OFDT, agência francesa de combate ao vício, o hábito está em declínio no país e atingiu seu patamar mais baixo desde o ano 2000. A cada dia, mais de 200 pessoas morrem na França por doenças relacionadas ao consumo de tabaco, segundo a ministra Vautrin. Por ano, são 75 mil vítimas. A taxa relativamente alta de fumantes se mantém apesar de cigarros serem um bem de consumo relativamente caro: um maço não sai por menos de 12 euros, devido à alta carga tributária imposta. Autor: Timothy Jones (com informações de AFP e AP)