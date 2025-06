Biólogos removem tampa de plástico presa em pescoço de urso por 2 anos nos Estados Unidos

O reconhecimento do animal pelos biólogos do Departamento de Recursos Naturais de Michigan aconteceu no ano de 2023 após fotos de uma câmera de trilha revelarem o animal com a tampa no pescoço. O comportamento do urso era de insegurança e receio, ele aparecia, mas sumia dias depois. O animal foi avistado novamente no final de maio de 2025 em um terreno particular.

Um urso-negro conseguiu se libertar de uma tampa de plástico na cor azul que estava presa ao seu pescoço após cerca de dois anos convivendo com o objeto. A tampa foi removida por biólogos que utilizaram de toda a experiência e cuidado para tranquilizar, imobilizar o animal e então remover o objeto com segurança. O caso aconteceu no estado de Michigan, nos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a autorização do dono da propriedade, no dia 2 de junho, os biólogos foram até o local e realizaram os procedimentos para a retirada da tampa. O urso pesava 50 quilos e contava com algumas cicatrizes no pescoço. Após o efeito da anestesia, o animal foi solto na propriedade. A história foi divulgada pelo departamento no dia 18 de junho.

Como o urso ficou preso?

Não há uma resposta definitiva para como o urso acabou com a tampa presa ao pescoço. Segundo o departamento, a hipótese mais aceita seria de que o urso teria sido emboscado em uma armadilha.

A tampa de plástico azul é similar a de tambores de 200 litros frequentemente usados por caçadores em Michigan. O animal ficou preso em um buraco de 13 centímetros e precisou crescer com uma armadilha cada vez mais presa ao pescoço.

A prática de caça utilizada é legal no estado de Michigan, mas os materiais usados não podem conter furos com diâmetros superiores a 2,5 centímetros, caso maiores, precisam conter aberturas com o mínimo de 56 centímetros.