Eslováquia autoriza comércio de carne de urso apesar das críticas

"Se o estado enviar a mensagem de que não se importa com a proteção, os caçadores ilegais só enfrentarão sanções eventuais", disse o ambientalista Marian Hletko, ao reagir à decisão anunciada na segunda-feira.

A Eslováquia autorizou o consumo de carne de urso nesta quarta-feira (28), uma decisão criticada pela ONG We are Forest, que denunciou "açougues estatais que oferecem carne de animais protegidos", o que incentiva a caça ilegal.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Filip Kuffa, do partido de extrema direita SNS, declarou no Facebook que o Estado ofereceria os animais abatidos para venda, "porque a carne de urso é comestível".

O anúncio ocorre depois que o governo de coalizão formado por vários partidos nacionalistas autorizou o abate de 350 animais no mês passado.

Em abril, a Eslováquia declarou estado de emergência na maioria das regiões devido à presença "indesejável" de mais de 1.300 animais acusados de ataques.

"Não podemos viver em um país onde as pessoas têm medo de entrar na floresta", declarou o primeiro-ministro Robert Fico.