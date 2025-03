Ilusionista brasileiro quebra recorde mundial e escapa de caixa trancada

A proeza, gravada no programa de TV italiano Lo Show dei Record, foi realizada no Autódromo Nacional de Monza e durou 38,70 segundos . Na cena, Klauss é amarrado em uma camisa de força, enquanto fica em pé, dentro da caixa.

Os ilusionistas Klauss Durães e Henry Vargas alcançaram o recorde de tempo mais rápido para escapar de uma camisa de força e de uma caixa, com um veículo em aproximação . A conquista foi relembrada pelo Guinness World Records no sábado, 8.

De acordo com o informe do Guinness, “a caixa foi trancada com um cadeado que podia ser acessado por dois buracos” para que o ilusionista brasileiro conseguisse colocar as mãos para fora.

No banco do motorista, a dupla de Klauss, Henry Vargas, deveria acelerar e manter uma velocidade de 32 quilômetros por hora, sem permissão de parar.

