Cachorra foge de lar temporário, anda por 160 km, nada até ilha e é resgatada após ser confundida com foca

A pequena Amber, uma cadela mestiça de Golden Retriever, de cinco anos, desapareceu no dia 25 de abril e precisou utilizar de todas as habilidades de sobrevivência canina para andar por cerca de 160 quilômetros até ser resgatada no começo de junho.

Amber vivia nas ruas do Catar até ser encontrada e resgatada por uma instituição de caridade que, após o processo de acolhimento, transferiu a cachorrinha para um abrigo no Reino Unido, de acordo informações do The Guardian.