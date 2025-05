Memorial Day: saiba o que é, quando será em 2025 e origem do feriado nos EUA

O feriado americano é celebrado todos os anos na última segunda-feira do mês de maio. Confira mais sobre as celebrações relacionadas a data

Em 2025, o feriado acontece em 26 de maio.

Memorial Day: qual a origem do feriado nos EUA?

A origem do Memorial Day remonta ao período pós-Guerra Civil Americana, no século XIX. Inicialmente chamado de Decoration Day, o feriado surgiu como um momento para que famílias decorassem os túmulos dos soldados com flores.

A data foi oficializada como feriado federal em 1971, e desde então, passou a homenagear todos os militares mortos em diferentes guerras, como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a Guerra do Vietnã, entre outras.