Conheça Silveira, cachorro 'reitor' da UFSM que viralizou nas redes

Um assunto curioso dominou os assuntos mais comentados da rede social X no fim de semana. Internautas descobriram sobre o cachorrinho Silveira , o “mascote oficial” da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul.

Registros de Silveira pelo campus são publicados desde 2019, de acordo com registros feitos em seu perfil no Instagram. Sim, ele está presente nas redes sociais!

Silveira é um cãozinho sem raça definida que vive no campus da UFSM e se tornou uma celebridade no local, inclusive recebendo o título de "pró-reitor de Assuntos Caninos (PRAC-UFSM)" .

No Instagram, Silveira alcançou mais de 30 mil seguidores, sendo pelo menos 9 mil desde que viralizou no último domingo. Neste perfil são compartilhadas fotos de seu dia a dia, além de registros com os alunos da instituição.

Os administradores também usam o perfil para divulgar organizações não governamentais (ONGs) de causa animal e informações importantes sobre saúde e bem-estar dos pets. O cão é cuidado pelo Zelo , um projeto de extensão da UFSM que busca fazer a conscientização das consequências do abandono de animais, e presta auxílio aos animais do campus.

“A gente está usando esse momento de visibilidade para refletir: será que não é hora de ele se ‘auposentar’? Ele precisa de um lar definitivo, seguro, com carinho e cuidados que a vida no campus não garante ”, reforça a coordenadora do Zelo.

O cãozinho é atendido regularmente no Hospital Veterinário Universitário (HVU) e está passando por um check-up para avaliar se ainda pode seguir com a rotina de cão de vida livre informa a UFSM.

Segundo quem convive com ele no dia a dia, Silveira prefere gente a cachorro. Já se envolveu em confusões com outros animais e até levou uma mordida.

Ele tem também um lugar preferido na UFSM: o sofá da Biblioteca Central. Fica visivelmente irritado se alguém estiver sentado no “lugar dele”. É um cachorro que exige atenção: por ser extremamente sociável, fica triste se não vê gente por perto.

A rotina do Silveira é compartilha no Instagram no perfil @silveirapodrao e mais informações sobre o cuidado com os animais do campus da UFSM estão no perfil do @zeloufsm.