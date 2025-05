Profecia do Apocalipse 13 e eleição do papa Leão XIV: entenda a suposta relação

Desde a Reforma Protestante, em alguns momentos da história o papa é tratado como o "anticristo" ou como o falso profeta por muitos não católicos. / Crédito: GABRIEL BOUYS/ AFP

Nessa quinta-feira, 8, Robert Francis Prevost foi eleito papa, adotando o nome de Leão XIV. Nascido nos Estados Unidos, Prevost tem uma longa trajetória na Igreja Católica, incluindo sua atuação como missionário no Peru e como cardeal no Vaticano. Sua escolha como santo padre, especialmente com o nome Leão XIV, gerou discussões nas redes sociais, com algumas pessoas associando sua eleição a interpretações do Apocalipse 13.

Após o anúncio da eleição, internautas fizeram diversas menções ao último livro da bíblia. Postagens apontam o cumprimento das profecias. Em sua primeira missa, papa Leão XIV lamenta declínio da fé em favor do 'dinheiro' ou 'poder'; ENTENDA

O que diz Apocalipse 13? O capítulo 13 do livro do Apocalipse, escrito por João no século I, descreve duas bestas: uma que emerge do mar e outra da terra. A primeira besta é geralmente associada ao poder político, enquanto a segunda representaria o poder religioso. SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp O versículo 11 menciona que a besta da terra tem "boca como a de leão", o que tem sido interpretado por alguns como uma referência ao Anticristo.

Além disso, é neste trecho bíblico que o número 666 é citado como "o número da besta", frequentemente associado a interpretações misteriosas. A passagem diz: “Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta; porque é o número de um homem, e o seu número é 666”.

Interpretações e reações nas redes sociais Após o anúncio da eleição, diversas menções ao Apocalipse 13 surgiram nas redes sociais. Alguns internautas associaram o nome "Leão XIV" à referência da besta com "boca de leão", enquanto outros destacaram o fato de Prevost ser norte-americano, ligando-o à besta que emerge da terra. "O primeiro era como leão e tinha asas de águia´; o papa se chama leão e a águia é o símbolo dos EUA; é a descrição da primeira besta do apocalipse.", escreveu um internauta no X. Essas interpretações refletem uma leitura simbólica e apocalíptica do texto bíblico, a qual nem sempre é aceita por estudiosos e líderes religiosos.

Historicamente, desde a Reforma Protestante, o papa já foi associado algumas vezes ao conceito do “anticristo” ou como o falso profeta por muitos não católicos. Para os conspiracionista, os EUA entram na história pelas narrativas de filmes e obras de pessoas que tentam sobreviver ao fim do mundo. Dado a isso, alguns mencionam que quando ambas as figuras, do mar e da terra, se unem, aconteceria o fim dos tempos.

