Matemático, dupla cidadania e doutor: veja 14 curiosidades do papa Leão XIV

Habemus Papam: o Vaticano anunciou nesta quinta-feira, 8, às 13h10min (horário de Brasília), a eleição do novo líder da Igreja Católica. O cardeal Robert Prevost, de 69 anos de idade, foi escolhido pelos 133 cardeais após dois dias de conclave e adotou o nome de Leão XIV. Natural de Chicago, nos Estados Unidos, e com cidadania peruana, Prevost sucede Francisco após 12 anos de pontificado e chega ao cargo com um perfil discreto, mas reconhecido pelo engajamento com causas sociais e alinhamento com a visão de seu antecessor.

Papa Leão XIV: CONFIRA outros pontífices que escolheram o mesmo nome

A fumaça branca que emergiu da Capela Sistina marcou o fim do processo de escolha e o início de um novo capítulo na história da Igreja. Da sacada da Basílica de São Pedro, Leão XIV saudou os fiéis reunidos na Praça de São Pedro e fez um discurso de tom conciliador, destacando a importância do diálogo, da união e da paz. “Estamos todos na mão de Deus, portanto, sem medo, unidos, mão a mão com Deus e entre nós, sigamos adiante”, afirmou.

A seguir, confira 14 curiosidades sobre Leão XIV.

Leão XIV: veja 14 curiosidades sobre o novo papa 1. Primeiro papa norte-americano e frade agostiniano Robert Prevost é o primeiro pontífice dos Estados Unidos e também o primeiro da ordem religiosa fundada por Santo Agostinho, no século XIII.

2. Tem cidadania americana e peruana Embora tenha nascido em Chicago, Prevost viveu por décadas no Peru, país onde atuou como missionário e arcebispo. Tornou-se cidadão peruano em 2015. 3. Estudou matemática antes de se dedicar à vida religiosa Antes de entrar no seminário, Prevost concluiu a graduação em Matemática pela Universidade de Villanova, nos EUA, em 1977. 4. Doutor em Direito Canônico O novo papa possui doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma. Sua tese abordou o papel do Prior Geral O Prior Geral é o chefe da Ordem e sua autoridade suprema. A Ordem confia sua administração e governança aos seus cuidados, com confiança em sua visão e fidelidade local na Ordem de Santo Agostinho.

5. Trabalhou como missionário no Peru por mais de 15 anos Depois de ser ordenado padre em 1982, Prevost foi enviado para a missão de Chulucanas, em Piura, no Peru. Lá atuou como pároco, professor e chanceler da prelazia. 6. Foi bispo em Chiclayo por quase uma década Em 2014, Francisco o nomeou bispo de Chiclayo, cidade no noroeste do Peru. Ele permaneceu no cargo até ser convocado para o Vaticano em 2023. Além disso, em 2020, foi nomeado administrador apostólico de Callao, no Peru. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp 7. Nomeado cardeal por Francisco Robert Prevost recebeu o título de cardeal em 2023, pelas mãos do papa Francisco, que o considerava um aliado próximo e confiável.