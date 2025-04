7 dicas para obter os benefícios do café para a saúde

Em 14 de abril é comemorado o Dia Mundial do Café. No Brasil, parece sempre haver um motivo para tomar aquele cafezinho. O brasileiro consome, em média, 1.430 xícaras/ano. O país é o segundo maior consumidor de café do mundo, em sacas, atrás somente dos Estados Unidos. Mas é o primeiro per capita, com 5,01 kg/hab. por ano, de café torrado e moído, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

Mesmo com oscilações dos preços, os consumidores estão cada vez mais exigentes e buscam diferentes nuances e perfis de sabor. É um fenômeno cultural global, que une pessoas em qualquer hora do dia ou lugar: do balcão dos botecos às requintadas cafeterias.