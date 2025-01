5 simpatias infalíveis para conseguir um emprego

Uma das simpatias mais conhecidas para atrair trabalho é o banho de alecrim com canela. A combinação desses ingredientes purifica as energias, traz clareza mental e abre caminhos para a prosperidade e sucesso financeiro. “Esse banho ajuda a criar uma energia favorável para novas oportunidades de trabalho”, revela Marcela Daud.

Em uma panela, ferva os ingredientes em fogo médio. Após o chá esfriar, coe e use para um banho de imersão, do pescoço para baixo.

2. Vela Amarela ou verde

Marcela Daud revela que as velas representam a luz que afasta as energias estagnadas e abre caminhos. “A vela amarela, em particular, é muito eficaz quando se quer atrair oportunidades profissionais e aumentar a confiança no processo de busca por um trabalho”, conta a especialista. Por sua vez, a vela verde é associada ao equilíbrio e à realização profissional.

Materiais

1 vela amarela ou verde

Fósforo ou isqueiro

Modo de fazer

Acenda uma vela amarela ou verde em um lugar tranquilo de sua casa, como próximo a uma janela em que o fluxo de luz seja bom.