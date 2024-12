6 simpatias para ter sucesso no trabalho

Ter uma mentalidade positiva e ações proativas é fundamental para alcançar o sucesso no trabalho (Imagem: eamesBot | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Ter uma carreira de sucesso é o sonho de muitas pessoas. Almejar um cargo mais alto, um aumento de salário e uma posição de prestígio pode ser a meta de vida para alguns, e as simpatias podem ajudar a conquistar isso. Por meio dessas práticas, é possível criar um ambiente energético propício para alcançar mais sucesso na vida profissional. A cigana espiritualista Kelida Marques conta que as simpatias, quando praticadas corretamente e com boas intenções, têm o poder de transformar destinos. “Ter uma mentalidade positiva e ações proativas é fundamental para alcançar o sucesso no trabalho, mas essas simpatias podem ser um complemento interessante para fortalecer sua jornada profissional”, comenta.

Por isso, Kelida indica cinco simpatias para ter sucesso no trabalho. Confira!

1. Simpatia do Salmo 23 no local de trabalho Escreva o Salmo 23 em um pedaço de papel branco e coloque-o em um local discreto do seu local de trabalho, como em uma gaveta ou sob o tapete. O Salmo 23 é conhecido por trazer proteção e segurança, além de proporcionar uma atmosfera tranquila e harmoniosa. 2. Simpatia da folha de louro Pegue uma folha de louro e a carregue no seu bolso ou bolsa enquanto estiver no trabalho. Acredita-se que o louro seja uma planta com propriedades místicas que atraem sorte e prosperidade. Mantenha-a com você como um amuleto de boa sorte e confie em seu poder para impulsionar o sucesso profissional. 3. Simpatia da vela verde Acenda uma vela verde em seu local de trabalho, preferencialmente em um canto seguro. Enquanto a chama queima, concentre-se em visualizar seus objetivos profissionais sendo alcançados. A cor verde é associada à abundância e ao crescimento, o que torna essa simpatia uma poderosa aliada para alcançar as metas profissionais.

4. Simpatia do bilhete de gratidão Escreva um bilhete de agradecimento para si, reconhecendo suas conquistas e talentos profissionais. Dobre o bilhete e coloque-o em um local especial no seu local de trabalho, como em um livro ou sob o teclado. Essa simpatia visa aumentar a autoestima e fortalecer sua confiança, atraindo boas energias para sua carreira. O sal ajuda a purificar as energias negativas e atrair boas oportunidades no trabalho (Imagem: images72 | Shutterstock) 5. Simpatia da água com sal Antes de sair de casa para o trabalho, tome um banho com água salgada. Dissolva uma colher de sopa de sal em um recipiente com água e jogue-a suavemente sobre o seu corpo enquanto mentaliza energias positivas e sucesso profissional. Essa simpatia pretende purificar as energias negativas e atrair boas oportunidades no ambiente de trabalho.

6. Simpatia do girassol Coloque uma flor de girassol em um copo com água fresca em um lugar visível no trabalho ou em casa. Sempre que olhar para o girassol, mentalize sucesso e boas oportunidades chegando até você. Troque a flor quando ela murchar, renovando suas intenções. Essa planta simboliza luz, vitalidade e crescimento, atraindo energias positivas para a sua vida profissional. Recomendações essenciais Por fim, Kelida enfatiza que, ao realizar essas simpatias, é fundamental manter a fé, a gratidão e a persistência em seus objetivos. Ela ressalta que essas práticas não substituem o esforço pessoal e o desenvolvimento de habilidades, mas funcionam como um apoio energético para criar um ambiente propício ao sucesso profissional. “O trabalho espiritual não é uma solução mágica, mas uma maneira de sintonizar suas energias e atrair as melhores oportunidades para sua carreira. É importante trabalhar em harmonia com as forças cósmicas e estar aberto às possibilidades que se apresentam”, finaliza.

Kelida Marques Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.