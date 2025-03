Fantoche Caco, o Sapo, discursará em formatura de universidade nos EUA

O personagem Kermit, conhecido como Caco, o Sapo no Brasil, foi ‘selecionado’ para discursar aos formandos da Universidade de Maryland; entenda

O personagem, conhecido por sua participação em “Os Muppets”, foi escolhido para o discurso de formatura de 2025 da instituição norte-americana, previsto para o dia 21 de maio. Na ocasião, Kermit se dirigirá aos formandos do verão de 2024, inverno de 2024 e primavera de 2025.

Ao pensar nos oradores selecionados para uma cerimônia de formatura, pode-se considerar a influência do indivíduo, ou sua popularidade entre os formandos. Mas para a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, um fantoche une todas essas características: Kermit, o Sapo (Caco, o Sapo, em português).

A decisão também busca homenagear o criador do muppet, Jim Henson, que se formou na mesma universidade em 1960.

Na publicação da universidade, o próprio personagem “respondeu” ao convite e agradeceu a oportunidade de se apresentar no espaço: “Nada poderia deixar esses pés mais felizes do que falar na Universidade de Maryland”.

O anúncio foi compartilhado em formato de vídeo, usando um tom humorístico e descrevendo Kermit como “defensor do meio ambiente, autor de best-seller, vencedor do prêmio Peabody, apoiador da criatividade, gentileza e de acreditar no impossível”.

