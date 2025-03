Agência espacial oferece R$ 31 mil para pessoas ficarem deitadas

O experimento, chamado Vivaldi III , é a fase final do estudo Vivaldi, que busca compreender melhor os impactos da microgravidade no organismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os voluntários participarão do experimento na Medes Space Clinic, localizada no Hospital Universitário de Toulouse, na França. O estudo foi projetado para simular alguns dos efeitos do voo espacial no corpo humano.