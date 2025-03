Orquestra transforma vegetais em instrumentos musicais e quebra recorde

Qual o som produzido por um alface? E uma berinjela? Desde 1998, uma orquestra em Viena, na Áustria, iniciou as suas atividades para descobrir a resposta. Intitulado Vegetable Orchestra, o grupo adapta os vegetais em instrumentos musicais.

Os 11 músicos fizeram concertos no mundo inteiro e alcançaram um recorde peculiar, com 344 apresentações: o de mais shows por uma orquestra de vegetais. O feito foi compartilhado no portal oficial do Guinness World Records na quarta-feira, 5.