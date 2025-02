"Peixe do juízo final" é visto em aparição rara; conheça espécie

Os peixes-remo vivem a cerca de mil metros abaixo da superfície do oceano, onde a luz solar não chega e são associados a desastres naturais; entenda motivo

Os registros têm repercutido nas redes sociais: um vídeo mostra um homem em shorts de banho se aproximando do peixe prateado com barbatanas laranjas translúcidas em uma tentativa de resgatá-lo.

Um raro peixe-remo , frequentemente associado a mitos que preveem desastres naturais, apareceu em uma praia no México. A criatura das profundezas do mar foi avistada por banhistas em Baja California Sur na semana passada.

Sua presença perto da superfície é rara, pois a espécie normalmente habita águas profundas do oceano , o que dificulta seu estudo.

A espécie se alimenta principalmente de krill Conjunto de espécies de animais invertebrados semelhantes ao camarão , plâncton e outros pequenos crustáceos, segundo a organização de conservação Ocean Conservatory. Pouco se sabe sobre a espécie, pois suas aparições, principalmente com vida, são incomuns.

Os peixes-remo, que podem chegar a até 6 metros de comprimento, são criaturas esquivas das profundezas do mar. Normalmente, habitam a zona mesopelágica, cerca de mil metros abaixo da superfície do oceano , onde a luz solar não chega.

A visão de um "peixe do juízo final" em águas rasas serve como um presságio de um desastre natural que remonta ao Japão do século XVII.

Na mitologia japonesa, o peixe-remo é conhecido como Ryugu no tsukai — ou "mensageiro do Deus do Mar" — e há muito tempo é considerado um presságio de eventos catastróficos, como terremotos, tsunamis e furacões.

Crença de mau presságio tem fundamento científico?

A crença foi reforçada em 2011: nos meses que antecederam o terremoto no Japão, cerca de 20 peixes-remo foram vistos em praias do país. E sua fama de mau presságio pode ter fundamento, apesar de não haver comprovação científica até então.