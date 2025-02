Peixe "diabo negro" é visto pela 1ª vez à luz do dia; veja vídeo

De acordo com a ONG, dedicada à pesquisa e preservação de tubarões e raias nas Ilhas Canárias, o avistamento raro aconteceu no dia 26 de janeiro deste ano, a aproximadamente dois quilômetros da costa de Tenerife.

O vídeo publicado no perfil da organização no Instagram no último dia 5 de fevereiro, foi registrado pelo fotógrafo de fauna marinha David Jara em parceria com os biólogos marinhos Laia Valor, Marc Martín e Antonio Sabuco. (Confira o registro mais abaixo nesta matéria)