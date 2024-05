Coral de Fortaleza se apresenta em show beneficente de Whindersson Nunes

De acordo com o maestro do coral sobretons, Tiago Nogueira, é muito gratificante para a equipe participar do show beneficente realizado pelo Whindersson. “É um momento único, estamos muito felizes por mais essa nova oportunidade, pois é um movimento artístico e beneficente”, informou o maestro.

O Coral Sobretons da cidade de Fortaleza se apresentou no show beneficente “Efeito borboleta” do humorista Whindersson Nunes, neste sábado, 25. O coral independente já havia saído em turnê com o comediante em 2022 nos shows “No isso não é um culto”, quando realizou 18 apresentações em Fortaleza, Natal e Teresina.

Em vídeo divulgado pelo humorista em suas redes sociais nessa sexta-feira, 24, com o coral Sobretons, ele ressaltou sobre diversidades. “Só existem coisas únicas para a elite porque há uma divisão entre as partes, quando você remove a parede, o efeito é o mesmo”, disse Whindersson.

Tiago ressalta que essas apresentações de coro e orquestra ajudam a democratizar os ramos artísticos. “É muito interessante o quanto ele dá a oportunidade de mais pessoas conhecerem o mundo do coral e de orquestras, pois ainda é algo muito difícil de as pessoas adquirirem hoje em dia”, disse Tiago.

Na postagem, ele ainda ressaltou que a paródia apresentada em seu show é um presente para Fortaleza. “Esse é o efeito borboleta de uma paródia feita há quase 9 anos, presente de Fortaleza para Fortaleza mesmo, obrigado pessoal, muito feliz com tudo isso, espero vocês no show que vamos realizar no estádio”, destacou Whindersson.

O Coral Sobretons, conhecido também pelo seu caráter social a partir de apresentações solidárias, tem como objetivo promover a diversidade e democratização cultural e artística em todas as suas manifestações e linguagens.

O cantor e produtor do coral Sobretons, Israel Vancouver, conta sobre a emoção de se apresentar no show. “Está se apresentando hoje no show do Whindersson é um sentimento exatamente de conseguir ser visto, a gente tá com esse sentimento de que a gente está cumprindo nosso papel, de democratizar o canto coral e mostrar que não é só a elite que pode nos ouvir, mas que é uma arte linda que é feita com muito esforço e que qualquer um pode apreciar”, disse Israel.

Show beneficente de Whindersson Nunes: doação para Rio Grande do Sul

“O que a gente espera também é dá o melhor de si para aproveitar essa visibilidade e ajudar os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Então a gente tá sentindo que faz parte também dessa dessa arrecadação e tá sentindo que vai fazer o bem afinal”, ressaltou Israel.

Toda arrecadação do show “Efeito borboleta” será enviado como doação para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.