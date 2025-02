Baleia ‘engole’ homem e o cospe com vida logo depois; veja vídeo

Adrián Simancas teria passado cerca de três segundos dentro da boca do mamífero. O vídeo do momento tem circulado nas redes sociais; assista abaixo

Em vez de três dias e três noites como conta a história da Bíblia, o jovem Adrián Simancas teria passado cerca de três segundos dentro da boca do mamífero como mostra um vídeo que tem circulado nas redes sociais.

Jonas foi engolido por um grande peixe, mas um jovem pescador foi “engolido” por uma baleia jubarte no último sábado, 8, durante uma travessia de canal perto de Punta Arenas, no Chile. Ele sobreviveu para contar a história.

Orientado pelo pai, que pede para que ele fique tranquilo, Adrían se agarra ao caiaque no qual navegava e, então, rema em direção ao progenitor. Entenda o que aconteceu e veja o registro do momento.

Baleia ‘engole’ homem: o que aconteceu?

O jovem de 23 anos e seu pai tentavam fazer uma travessia de canal em embarcação inflável perto de Punta Arenas, no extremo sul do Chile. "Estávamos planejando ir para a Ilha de Nassau, mas tivemos que cancelar a viagem devido ao encontro com a baleia, já que perdi meu remo", contou Simancas, ao jornal La Prensa Austral.

No vídeo, que foi gravado pelo pai, é possível ver em câmera lenta o momento do encontro inesperado com o cetáceo. Após o susto, o rapaz foi até a outra embarcação e amarrou os caiaques para ser levado até a costa.

Adrian contou que momentos antes tinha visto um jato de água disparando para o céu, mas não imaginou que chegaria tão perto de uma baleia. Ele também nunca tinha estado na Ilha de Nassau e era a segunda vez que seu pai tentava ir.