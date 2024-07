Baleia vira barco de pesca com dois homens a bordo na costa dos EUA

Uma baleia virou um barco de pesca com dois homens a bordo na costa de New Hampshire, nos Estados Unidos, na terça-feira, 23. O momento foi registrado em um vídeo por dois adolescentes que estavam em outra embarcação. As informações são do jornal britânico The Telegraph.

Greg Paquette e Ryland Kenney foram lançados no mar após o animal emergir das águas e bater com o focinho na parte traseira do barco. Apesar do susto, eles escaparam sem ferimentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dupla nadou para longe da embarcação e foi resgatada pelos irmãos Wyatt Yager, de 19 anos, e Colin Yager, de 16 anos, que estavam pescando nas proximidades e retiraram os homens das águas em menos de dois minutos.