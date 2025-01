Orca é vista carregando seu filhote morto no Pacífico

Na ocasião, ela foi vista algumas vezes empurrando o corpo do filhote com o nariz e outras vezes agarrando-o com a boca, informou a mídia americana.

Existem apenas três manadas, com um total de 70 baleias. Elas passam várias semanas a cada primavera e outono nas águas ao redor de Puget Sound, uma enseada do Oceano Pacífico no noroeste do estado de Washington.

Segundo o Serviço Nacional de Pesca Marinha, seu número está diminuindo devido a uma combinação de fatores como a redução de suas presas e o ruído e incômodo dos navios.

Os cientistas afirmam que as baleias são um dos animais mais inteligentes do mundo, com um comportamento social complexo que inclui autoconhecimento e sofrimento.