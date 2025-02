Meia azul: entenda por que o traje de corrida virou código de flerte

Em meio a códigos curiosos que vão desde supermercados , compras e cores, surgiu no Brasil uma nova moda e desta vez entre os adeptos das corridas de rua . Diversos posts viralizaram nas redes sociais comentando que corredores usando meias azuis estariam, na verdade, sinalizando interesse em paqueras .

Curiosamente, a procura por meias azuis tem se tornado cada vez mais popular. No Google Trends, plataforma que monitora buscas no Google, o termo "Meia Azul" registrou um aumento gradual a partir de 28 de janeiro, atingindo um pico em 2 de fevereiro.

Meia Azul: onde surgiu o código



O código surgiu a partir do aplicativo de relacionamento Inner Circle. O conceito foi criado em outubro de 2024, após uma pesquisa da plataforma apontar que 89% dos corredores gostariam de identificar quem estava solteiro durante uma prova de rua.

Conexões virtuais, sentimentos reais e as relações na era digital; SAIBA MAIS



A cor foi escolhida com base na logo do aplicativo, que tem o azul em destaque. Quanto ao tom exato, fica a critério do corredor, pois isso não interfere na mensagem transmitida.