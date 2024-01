Civilização Upano: cientistas descobrem cidades de 2.500 anos na Amazônia

As primeiras plataformas teriam sido construídas entre 500 anos antes de Cristo e cerca de 300 ou 600 anos depois, cobrindo a época do Império Romano

O estudo, intitulado “Two thousand years of garden urbanism in the Upper Amazon“, mostra que essa é a descoberta da maior e mais antiga rede urbana de características construídas e escavadas na Amazônia até agora.

O sítio, de mais de 1.000 quilômetros quadrados, está localizado no Vale Upano , no Equador Amazônico , na parte oriental dos Andes. De acordo com a pesquisa publicada na última quinta-feira, 11, pela revista Science, foram descobertos assentamentos estruturados, com ruas largas e estradas longas e retas, praças e aglomerados de plataformas monumentais.

"Não é só uma aldeia, mas uma paisagem inteira que foi domesticada pelo homem", explicou Stéphen Rostain, diretor de investigações do Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS) francês e principal autor do estudo.



Em uma série de escavações, há 25 anos, o arqueólogo francês identificou os primeiros rastros desta civilização denominada "Upano". Durante seus trabalhos, ele encontrou centenas de montículos de terra.



De acordo com o cientista, as estradas, as quais ele compara às ruas da cidade de Nova York, eram utilizadas pelos povos para fins comerciais, mas também cerimoniais.

Algumas das cidades descobertas têm uma grande via central, parecida com as do sítio arqueológico de Teotihuacán, no México, que as pessoas usavam para se reunir, pois se tratavam de localidades "densamente povoadas", com "vários milhares de habitantes", segundo Rostain

Em 2015, uma empresa contratada pelo escritório do patrimônio equatoriano sobrevoou a região com um Lidar ("Laser imaging detection and ranging"), um aparelho de teledetecção a laser, incorporado a um avião, que permite fazer uma varredura do terreno através das espessas copas das árvores.



"Eliminando a cobertura vegetal, pode-se restituir o verdadeiro modelo do solo em centenas de quilômetros quadrados, algo que não era possível no terreno", explicou o pesquisador.