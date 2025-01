Rússia comemora o Ano-Novo 11 vezes em um dia; entenda

Para comparação, quando é meio-dia do dia 31 de dezembro na capital Moscou, já são 9 horas da noite nas cidades do extremo leste.

Já o Brasil possui apenas quatro fusos, com uma hora de diferença entre eles: o Horário de Fernando de Noronha, o Horário de Brasília - que abrange a maior parte do território -, o Horário do Amazonas e o Horário do Acre.