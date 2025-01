Lula em mensagem de Ano Novo no 'X': 'Faremos ainda mais'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também nesta terça-feira, 31, o Palácio do Planalto publicou um texto com uma espécie de balanço do ano sob a perspectiva do governo federal. O comunicado foca na baixa taxa de desemprego e no crescimento do PIB acima do esperado nos últimos dois anos.