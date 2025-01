Surto de doença e desastre no Brasil: previsões de Nostradamus para 2025

Nostradamus, que foi um médico francês, astrólogo e renomado vidente do século XVI / Crédito: Reprodução / Leemage Corbis

Em 2025, muitos continuam a depositar sua confiança no futuro do mundo em profecias com quase 500 anos. Entre as mais recorrentes estão as de Michel de Nôtre-Dame, mais conhecido como Nostradamus. Qual será a cor do seu ano de 2025? VEJA o que diz a astrologia



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cinco séculos após a publicação das famosas Les Prophéties (As Profecias), as previsões codificadas do astrólogo francês ainda fascinam aqueles que buscam em suas frases enigmáticas respostas para acontecimentos como guerras, inundações, desastres naturais, além do nascimento e morte de líderes que moldam a humanidade.

Nostradamus também teria previsto fenômenos como mudanças climáticas e, em um caso específico, os ataques de 11 de setembro. Essas supostas realizações deram ainda mais notoriedade às suas previsões, levando muitas pessoas a acreditarem em sua capacidade de antecipar o futuro. Nostradamus: previsões para 2025 Confira algumas das previsões de Nostradamus para o ano de 2025, segundo interpretações de seus escritos: Atividade vulcânica e inundações no Brasil Uma das previsões mais alarmantes para 2025 envolve desastres naturais no Brasil. Nostradamus teria escrito:

“Jardim do mundo perto da nova cidade,

No caminho das montanhas ocas:

Será apreendido e mergulhado na banheira,

Forçado a beber águas envenenadas pelo enxofre.” O “Jardim do Mundo” supostamente faz referência à floresta amazônica, enquanto “a nova cidade” poderia ser Brasília, a capital do país. Alguns estudiosos sugerem que “mergulhado na banheira” indica inundações, e “enxofre” estaria associado à atividade vulcânica. Signo: como saber o meu? VEJA datas e todos os horóscopos



De acordo com essas interpretações, a Amazônia poderia enfrentar inundações catastróficas e possíveis eventos vulcânicos, ligados às mudanças climáticas. Vulcões nos Andes, que percorrem a borda ocidental da América do Sul, também podem entrar em erupção, intensificando as crises ambientais na região. Esses eventos poderiam ter impactos devastadores não apenas no Brasil, mas no clima e na biodiversidade global. Guerra e peste na Europa Nostradamus também teria previsto que a Europa enfrentará guerras e epidemias em 2025. Ele escreveu: