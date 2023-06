O que cachorro não pode comer? Conheça alimentos proibidos

Uma alimentação saudável é essencial para a vitalidade de um animal assim como é para os humanos. Segundo a médica veterinária Marina Alencar, o manejo correto da comida para os pets ajuda na prevenção de doenças, no fortalecimento do sistema imunológico, na qualidade de vida e no bem estar do animal.

Porém, a profissional destaca, alguns alimentos não podem ser dados para os cachorros. Confira algumas comidas que podem acarretar doenças e afetar a saúde do animal se oferecidos.

Alimentos proibidos para cachorros

A veterinária Marina Alencar destaca os principais alimentos que os tutores não devem oferecer para cachorros:

> Chocolate

O primeiro alimento citado pela a profissional é o chocolate. O doce apresenta excesso de calorias e açúcar, que é tóxico para o animal.

O chocolate também tem uma substância chamada teobromina, que pode causar diarreia, convulsões, taquicardia e desidratação no cachorro.

> Alimentos temperados com cebola e alho

Alimentos que levam os temperos naturais de cebola e alho fazem muito mal aos cachorros, pois estes legumes podem causar anemia, apresentando sintomas como falta de apetite, mal-estar e fraqueza, além de intoxicação alimentar. Isso ocorre devido às substâncias que são tóxicas para os cães presentes na cebola e no alho.

> Leite e derivados

Outro item em que os tutores devem ter atenção são com alimentos que tenham leite ou seja derivado. É observado que cachorros adultos não possuem a enzima da lactase, responsável por "quebrar" a lactose dentro do corpo; diante disso, o cão pode ter diarréia.

> Frutas

Algumas frutas não devem ser oferecidas para os cães, como uva, laranja, abacate e abacaxi.

A uva e a uva-passa fazem mal aos cachorros, mesmo se oferecidas em pouca quantidade. Ainda não sabe ao certo a razão disso, porém a fruta pode provocar reações graves e insuficiência renal aguda.

Outra fruta que pode ser destacada é o abacate. Ela é considerada uma das mais tóxicas e nocivas para os cachorros. Isso se deve à substância persina, que pode causar problemas cardiovasculares, inchaço generalizado e complicações gastrointestinais.

