Bebida japonesa feita no espaço poderá ser vendida por R$ 3,9 bi

A empresa Asahi Shuzo, responsável pela marca de saquê Dassai, pretende enviar seus ingredientes para fermentarem no espaço; entenda empreitada

Essa é a ideia anunciada pela empresa Asahi Shuzo, responsável pela produção da bebida alcóolica, para 2025. Mas a decisão é, de acordo com o comunicado, apenas o primeiro passo para um objetivo maior: estabelecer uma cervejaria na Lua , como parte da futura colonização lunar.

Uma garrafa da marca de saquê Dassai poderá ser adquirida por um consumidor “sortudo” por mais de R$ 3,9 bilhões (US$ 653 mil). O seu diferencial? A fermentação de seus ingredientes acontecerá na Estação Espacial Internacional (EEI).

Segundo o veículo de comunicação, a empresa de saquê pagará à Agência de Exploração Aeroespacial do Japão para usar o módulo experimental japonês Kibo na EEI para o projeto. No local, os astronautas misturarão os materiais com água para iniciar o processo de fermentação.

A mistura passará por uma agitação automatizada, além de monitoramento do nível de álcool, até se transformar em “moromi”, termo que se refere ao saquê não refinado. Em seguida, o líquido será congelado e devolvido à Terra.