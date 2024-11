Cientistas descobrem maior coral do mundo no Pacífico

A descoberta do maior coral do mundo foi anunciada na quinta-feira, 13, por pesquisadores que navegavam pelo arquipélago de Salomão; conheça a estrutura

Cientistas anunciaram nessa quinta-feira, 14, que encontraram o maior coral do mundo, perto das Ilhas Salomão, no Pacífico. O coral é tão grande que os pesquisadores que navegavam pelas águas cristalinas do arquipélago de Salomão acreditaram inicialmente que haviam encontrado um navio afundado.

"Quando pensávamos que não havia mais nada para ser descoberto no planeta Terra, encontramos um coral enorme, com quase um bilhão de pólipos, pulsando de vida e cor", declarou o ecologista marinho Enric Sala.