Instituição cearense receberá R$ 13 milhões para investir em IA

A instituição receberá R$ 13 milhões para implantação do seu Laboratório de Inteligência Artificial Crédito: © Rawpick/Freepick

O Instituto Atlântico, instituição de ciência e tecnologia do Ceará, foi selecionado no edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e receberá R$ 13 milhões para a implantação e a operacionalização do seu Laboratório de Inteligência Artificial. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, participaram da seleção pública da Finep 238 propostas de todo o Brasil, das quais 35 foram escolhidas. O investimento total foi de R$ 489 milhões. De acordo com o diretor de Inovação e Novos Negócios do instituto, Luiz Alves, os recursos adquiridos serão investidos em medidas que ajudem a tornar o Ceará uma "referência mundial em pesquisas neste tema."