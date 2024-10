Lua Cheia do Castor em novembro será a última do ano; confira data

Lua Cheia do Castor acontece em novembro e será a última do ano; confira data, que horas vai ser, como assistir e curiosidades sobre a nomeclatura

A Lua cheia em novembro em 2024 acontece entre os dias 17 e 22. O satélite natural da terra nascerá no horizonte ao entardecer e será o momento ideal para observar o fenômeno, especialmente logo após o pôr do sol.

Terá início às 18h28min da noite de sexta-feira, 17 de novembro, e poderá ser vista no horário após o entardecer, quando o satélite fica mais visível no céu.

Início da Lua Cheia: 18h28min na sexta-feira (17/11)

Ápice: após o pôr do sol

Fim do período de lua cheia: 22 de novembro (sexta-feira) - 22h27min

Lua cheia em novembro: curiosidades sobre o nome Lua do Castor

Entenda porque Lua cheia de novembro é chamada de Lua do Castor Crédito: Pexels / Rob N

Segundo Marcos Calil, não existe uma explicação científica para o termo "Lua do Castor". Contudo, para alguns povos do Hemisfério Norte, a Lua cheia em novembro tem esse nome porque os castores, na época da proximidade do inverno, tendem a realizar construções nas represas, como uma forma de se preparar para essa época do ano.

"Como o castor possui hábito noturno, algumas pessoas associam os seus trabalhos na época da Lua cheia, daí a associação de alguns povos da Lua cheia ser chamada de Lua do Castor", explicou o astrônomo.