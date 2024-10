Superlua hoje (17/10): que horas e como assistir à Lua do Caçador

Superlua hoje (17/10): veja que horas acontece, como assistir, porque se chama Lua do Caçador e mais Crédito: iStock / Cesare Ferrari

A Superlua de outubro de 2024 acontece hoje, quinta-feira, dia 17 de outubro (17/10). A Lua nascerá no horizonte ao entardecer, e será o momento ideal para observar o fenômeno, especialmente logo após o pôr do sol. O fenômeno poderá ser observado de qualquer lugar do mundo, desde que o céu esteja limpo. Para uma experiência mais impactante, procure lugares afastados da poluição luminosa. VEJA como atrair boas energias na noite da Superlua



Superlua hoje (17/10): saiba que horas e como assistir à "Lua do Caçador" A Superlua pode ser observada a olho nu em todo o Brasil, se as condições meteorológicas estiverem favoráveis e o céu estiver limpo. A Lua Cheia de outubro terá início às 8h26 da manhã, contudo, a SuperLua fica mais visível após o entardecer. Sendo o horário do pôr do sol diferente em cada região do país, a observação também depende disso.

Início da Lua Cheia: 8h26 desta quinta-feira (17/10)

Ápice: após o pôr do sol

Fim do período de lua cheia: dia 24 de outubro (quinta-feira) Superlua hoje (17/10): curiosidades sobre nome Lua do Caçador Saiba porquê superlua de outubro se chama "Lua do Caçador". Crédito: Pexels / Roberto Lee Cortes Segundo o site Star Walk, a Lua cheia de outubro, tradicionalmente chamada "Lua do Caçador", também é conhecida como "Lua de Sangue" ou "Lua da Grama Morrendo". Acredita-se que a "Lua do Caçador" tenha recebido esse nome porque esta era uma época do ano para ir à caça e se preparar para o longo inverno no hemisfério norte.

A Lua cheia de outubro nasce mais cedo, logo após o pôr-do-sol, o que daria aos caçadores um luar mais brilhante para caçar durante as primeiras horas da noite. Superlua em 2024: Saiba o que é e quando serão as próximas Uma Superlua ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu, ou seja, o ponto em que a Lua está mais próxima da Terra em sua órbita. Isso faz com que a Lua pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que o normal. A próxima superlua vai acontecer em novembro, no dia 15. Essa é chamada de "Lua do Castor".