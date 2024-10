Crocs para cachorros? Empresa lança calçado para pets

A marca Crocs expandirá sua linha para uma nova espécie. A novidade canina será lançada em 23 de outubro, com modelo que brilha no escuro

O dia do lançamento, 23 de outubro, é uma referência ao Croc Day. A data foi escolhida pela marca como um momento para simbolizar o legado do calçado.

A empresa revelou em comunicado que a ideia foi inspirada “pelo vínculo especial entre os fãs e seus amigos peludos”. As opções incluem dois modelos que brilham no escuro: Green Slime e Pink Dragon Fruit.

Os calçados Crocs ganharão clientes de quatro patas a partir da quarta-feira, 23, em parceria que rendeu uma adaptação do tamanco clássico, agora para cães. A nova linha, Pet Crocs, também disponibilizará os modelos em tamanho normal, para que os tutores possam combinar.

Crocs para cachorros? Lista de espera já começou em site

No site internacional da Crocs, os calçados para os caninos já estão disponíveis em três tamanhos: pequeno, médio e grande. O tutor pode escolher o modelo e se inscrever para a lista de espera.

Os produtos, nas cores verde e rosa, são comercializados em um kit para as quatro patas. O valor é de US$ 50 (cerca de R$ 280), enquanto a versão “humana” aparece na quantia de US$ 65 (cerca de R$ 364).