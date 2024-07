COI escolhe Arábia Saudita como sede dos Jogos Olímpicos de eSports entre 2025 e 2037

O Comitê Olímpico Internacional (COI) designou oficialmente, nesta terça-feira (23), a Arábia Saudita como sede dos futuros Jogos Olímpicos de eSports entre 2025 e 2037, oferecendo por unanimidade ao país um monopólio sem precedentes na história olímpica. Sem abstenções nem oposição, a 142ª sessão do COI, realizada em Paris, ratificou a parceria anunciada no dia 12 de julho entre o órgão dirigente do esporte mundial e o comitê olímpico nacional saudita, que organizará esta nova competição durante 12 anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Haverá Jogos de esportes físicos e Jogos de esportes eletrônicos", resumiu David Lappartient, presidente da comissão de eSports do COI, que desde outubro de 2023 tem a tarefa de pensar em um evento específico para a categoria.

Quanto à periodicidade dos Jogos de eSports, Lappartient explicou que sua comissão havia recomendado "a cada dois anos", ou seja, em cada ano ímpar, mas que este ponto ainda "está sendo examinado". "Veremos como nossos amigos sauditas podem tornar tudo isso realidade", disse o dirigente francês. Desta forma, a Arábia Saudita reforça um pouco mais seu peso na geopolítica esportiva, que aumenta a realização de competições (futebol, Fórmula 1, hipismo, boxe) e deve ser escolhida no final do ano (é candidata única) como sede da Copa do Mundo de 2034.