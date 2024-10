Morrem cinco pessoas durante espetáculo aéreo na Índia por calor extremo

Cinco pessoas morreram no domingo devido ao forte calor durante um espetáculo aéreo lotado no sul da Índia, informou nesta segunda-feira(7) a imprensa nacional, com base em declarações de autoridades e testemunhas.

Milhares de pessoas se reuniram em uma praia para assistir ao espetáculo de aviação de Chennai, no estado de Tamil Nadu, no sul, com temperaturas de até 35°C.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A agência de notícias Trust of India informou, citando autoridades do governo, que cinco espectadores morreram de insolação e exaustão.