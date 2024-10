Eclipse solar hoje (02/10): que horas será e como assistir

Eclipse solar anular hoje (02/10): que horas será e como assistir Crédito: FERDINANDH CABRERA/AFP

Hoje, quarta-feira, 2 de outubro (02/10), ocorre o eclipse anular do sol, que poderá ser visto de forma parcial por observadores na parte sul do Brasil. Você pode assistir a olho nu ou online. Fenômeno acontece quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, o que faz com que a sombra dela não cubra totalmente o astro mesmo o satélite estando muito mais próximo da Terra. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Movimentação astronômica faz aparecer o chamado "anel de fogo" no céu.

Eclipse, cometa e superlua: CONFIRA calendário astronômico completo de outubro Eclipse solar anular hoje: como assistir e que horas acontece o fenômeno? Eclipse será visto como anular em uma estreita faixa que passa pelo oceano Pacífico, oceano Atlântico e no extremo sul da América do Sul, incluindo Chile e Argentina. No Brasil, será visível parcialmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.

Quanto mais ao sul, maior será a área eclipsada, conforme informações do Observatório Nacional (ON/MCTI). Por isso, quem está no Rio Grande do Sul poderá ter uma boa visão do fenômeno, com quase 50% da área do sol coberta. No Nordeste, apenas os baianos poderão acompanhar o eclipse, mas o sol será coberto em uma pequena área quase imperceptível. Outros estados como Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso também verão apenas uma pequena porcentagem do astro coberto. O horário de início e fim dele varia de estado para estado.

No Rio de Janeiro, por exemplo, o eclipse parcial começará às 16h59min e o sol se porá às 17h52min, antes do término. Já no Mato Grosso do Sul ele tem previsão para iniciar às 15h46 e terminar às 17h26min. Veja lista horários de início em todos os estados que ele será visível como parcial: Nordeste

Bahia - 17h19min Sudeste

Espírito Santo - 17h07min



Minas Gerais - 16h59min



Rio de Janeiro - 16h59min



São Paulo - 16h51min Centro-Oeste

Goiás - 17h08min



Mato Grosso - 16h07min



Mato Grosso do Sul - 15h46min Sul

Paraná - 16h43min



Rio Grande do Sul - 16h30min



Santa Catarina - 16h41min Além da Via Láctea: raio cósmico é detectado de fora da galáxia; ENTENDA

Eclipse solar anular: como assistir ao fenômeno de forma segura? Em nenhum momento se deve olhar diretamente para o sol sem proteção adequada. Óculos escuros, chapas de raio-X ou outros filtros caseiros não protegem contra os danos a visão. O ideal é utilizar filtros certificados, como os óculos especiais para observação solar ou vidros de soldador 14. Mesmo com o uso de proteções, é importante observar o eclipse por períodos curtos e intercalados. Para cada 10 segundos admirando o evento, deve-se descansar os olhos por no mínimo 30 segundos. Eclipse solar anular: como assistir online? O Observatório Nacional fará uma transmissão ao vivo do eclipse anular em seu canal no YouTube.