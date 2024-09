Cosme e Damião e orixás Ibejis: conheça a história de 26 de setembro

São Cosme e Damião são celebrados em 26 de setembro pelo catolicismo Crédito: Reprodução/Shutterstock

Celebrados em setembro no Brasil, Cosme e Damião são considerados os padroeiros dos médicos e farmacêuticos pelos cristãos, além de protetores das crianças. No Brasil, é comum que na data as crianças saiam pelas ruas para receber doces, em homenagem aos gêmeos. Conheça a história de São Cosme e Damião e entenda a sua associação com os orixás Ibejis da umbanda e do candomblé. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cosme e Damião: quem foram os santos? Irmãos gêmeos e médicos, Cosme e Damião viveram na Ásia Menor entre os séculos III e IV. Eram reconhecidos pela sua habilidade em Medicina e por cuidarem das pessoas sem cobrar.

Através de seu trabalho, compartilhavam o evangelho até serem presos pela guarda do imperador Diocleciano na perseguição aos cristãos no ano 300 d.C. Considerados inimigos dos deuses, Cosme e Damião foram acusados de usar feitiços em suas curas e de propagar uma crença proibida pelo imperador. A resposta dos irmãos às acusações era sempre: “Nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo e pelo Seu poder”. Por se recusarem a renunciar à fé em Cristo, os irmãos foram torturados e condenados à morte.

Qual o martírio de São Cosme e Damião? Segundo a Legenda Áurea, Cosme e Damião foram primeiro lançados ao fogo, do qual saíram ilesos. O imperador, então, ordenou que os apedrejassem e lançassem flechas; no entanto, nada os atingia. Por fim, os dois morreram ao serem decapitados. Outras histórias incluem o afogamento como uma das tentativas de execução dos irmãos, que, como as demais, não teve sucesso. Dia de São Cosme e Damião: 26 ou 27 de setembro? Existem dois dias envolvendo os santos gêmeos: 26 e 27 de setembro.

Em 1969, a Igreja Católica realizou uma reforma em seu calendário e para evitar um choque de datas com São Vicente de Paulo, comemorado em 27 de setembro. Assim, decidiu-se que Cosme e Damião seriam celebrados um dia antes, em 26 de setembro. A decisão foi tomada com base na data de morte dos santos. No caso dos irmãos, o dia da morte não tem confirmação, enquanto São Vicente de Paulo morreu, comprovadamente, no dia 27. Embora seja oficialmente celebrada pela Igreja Católica em 26 de setembro, no Brasil a data é popularmente comemorada no dia 27, devido a sua relação histórica e cultural com os orixás Ibejis.

Cosme e Damião: quem são os Ibejis?

Gêmeos Ibeji, representados por crianças, filhos de Xangô e Oxum Crédito: Reprodução/Sociedade Africana Reino De Xangô Sob a nomenclatura dos orixás Ibejis, Cosme e Damião também são reverenciados nas religiões afro-brasileiras e são celebrados em 27 de setembro. Formado por duas entidades, os Ibejis representam os opostos que se completam e são associados aos gêmeos Taiwo e Kainde, filhos de Xangô e Oxum.

Considerados como as crianças da umbanda, os Ibejis recebem doces na celebração em sua homenagem. A partir daí, surge a relação entre Cosme e Damião e os doces. Essa associação entre os Ibejis e São Cosme e Damião data do período Colonial e decorre de um sincretismo religioso presente desde a chegada dos negros no Brasil. São Cosme e Damião e Ibejis: o que é sincretismo religioso? Com origem no termo grego “synkretismós”, sincretismo significa união, combinação ou mistura e representa a fusão de elementos de diferentes culturas em uma só. O sincretismo religioso, é, portanto, um fenômeno onde diferentes tradições religiosas são combinadas em uma única crença.